Parlament: Kein Misstrauensantrag gegen Belgiens Premier und Zustimmung für Energiemaßnahmen

In der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament ist ein Misstrauensantrag gegen Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, Foto) abgelehnt worden. In der gleichen Sitzung wurden einige wichtige Energiemaßnahmen angenommen, darunter auch eine Steuer auf Übergewinne für die Energieproduzenten in Belgien.