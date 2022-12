Zu viel Feinstaub in der Luft: Brüssel ergreift Maßnahmen und senkt das Tempo in der Region auf 50 km/h

In den kommenden Tagen dürfen Autofahrer in der Brüsseler Hauptstadt-Region nur noch 50 km/h fahren, statt 90 oder 70 km/h. Zudem ruft die Regionalregierung dazu auf, im Brüsseler Raum so weit wie möglich auf die Nutzung des eigenen Wagens zu verzichten. Dazu können die Mieträder „Villo“ kostenlos genutzt werden, ebenso wie die Busse und Bahnen der regionalen Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB.

In Brüssel darf im Zuge dessen auch nicht mehr mit Holz geheizt werden. Das bedeutet, dass der heimelige Ofen mit frischem Brennholz aus bleiben muss und dies ist auch der Fall für Pelletsheizungen, wenn dies nicht die einzige Heizmöglichkeit im Gebäude ist.

Auch in den anderen Ländern und Regionen in Belgien sind die Feinstaubwerte derzeit sehr hoch, doch nur in Brüssel werden bisher so drastische Maßnahmen ergriffen. Für ganz Belgien wurde ein Wert von 35 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. In Brüssel betrug dieser Wert am Freitagvormittag bei 39 Mikrogramm, in Flandern bei 40 Mikrogramm und in der Wallonie sogar 42 Mikrogramm.

Während Brüssel bereits Maßnahmen ergreift, haben die anderen Regionen eine entsprechende „Informationsphase“ erlassen und empfehlen lediglich, auf das zusätzliche Heizen mit Holz zu verzichten.