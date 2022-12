Belgische Regierung setzt sich durch: Glücksspielwerbung wird so gut wie verboten

Die meisten neuen Maßnahmen gegen die Glücksspielwerbung werden am 1. Juli 2023 in Kraft treten. Glücksspielwerbung wird so gut wie überall verboten: im Fernsehen, im Radio und in Kinosälen, in Anzeigen und Videowerbung auf Websites, in digitalen Kanälen und auf Social-Media-Plattformen, in Zeitschriften oder Zeitungen, auf Plakaten an öffentlichen Plätzen, in personalisierter Werbung per Mail, Post, Nachrichtendiensten, SMS oder sozialen Medien sowie in allen Werbedrucksachen.

"Auch das Thema Sportsponsoring durch Wett- und Glücksspielbüros wird angegangen", so Minister Van Quickenborne. Ab dem 1. Januar 2025 wird jegliches Glücksspielsponsoring in den Sportstadien untersagt - Banner, Plakate, Werbetafeln, Spots - mit Ausnahme der Trikotwerbung.