Hotline für Meldung von Cannabisplantagen und Drogenlabos in Antwerpen führt zu 16 Razzien

Die Hotline auf der Website drugsplantageontdekt.be ist völlig anonym und appelliert an aufmerksame Bürger, Verdachtssituationen zu melden, die auf eine Drogenplantage, ein Drogenlabor oder einer Deponie für chemische Drogenabfälle hinweisen könnten. Auf der Website ist auch aufgeführt, wie man eine solche verdächtige Situation erkennen kann.

Polizei und Justiz reagieren zufrieden auf die ersten Ergebnisse. "Alles könnte besser sein, aber wir stellen fest, dass viele Bürger bereit sind, sich an der Verbesserung der Sicherheit in ihrem Lebensumfeld zu beteiligen", sagt Jean-Claude Gunst von der belgischen Kriminalpolizei in Antwerpen. "Außerdem hat die Website bereits 22.000 Besucher angezogen, was unseren Erwartungen entspricht".