Cyberangriff auf Antwerpen: Bürgermeister De Wever sagt, es werde nicht verhandelt und kein Lösegeld bezahlt

Am Samstag vermuteten einige, dass die Stadt mit den Hackern verhandelt oder sogar Lösegeld gezahlt habe. Tatsächlich erwähnt das Hackerkollektiv "Play" Antwerpen nicht mehr unter den von ihm gehackten Zielen. Das würde darauf hindeuten, dass Verhandlungen im Gange sind oder eine Einigung erzielt wurde. Diese Behauptung wurde von Bart De Wever kategorisch dementiert, der ansonsten mit Kommentaren zu diesem Thema geizte.

"Es ist nicht ratsam, derzeit viele Kommentare abzugeben", sagte der Antwerpener Bürgermeister weiter: "Die Experten sagen uns alle das Gleiche: "Wir müssen schweigen. Es ist, als ob der Dieb immer noch in Ihrem Haus ist. Sie sind immer in unserem System. Jede Information darüber, wo sich Daten befinden oder was sie haben oder nicht haben, kann ihnen nur helfen.”