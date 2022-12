Kalmthoutse Heide: Keiner, der in diesen Tagen nicht die Schlittschuh bindet

Es friert seit mehreren Tagen Minusgrade. Das Eis auf dem See in der Kalmthoutse Heide (Provinz Antwerpen) ist sieben Zentimeter dick. Keiner, der in diesen Tagen nicht die Schlittschuh bindet und in den Naturpark fährt, um von diesem kurzen aber heftigen Temperatursturz und dem zugefrorenen See zu profitieren.