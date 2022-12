Katar prangert mangelnde Kooperation Belgiens bei Korruptionsermittlungen im Europäischen Parlament an

Die Einleitung einer Untersuchung wegen Korruption richtet sich insbesondere gegen die griechische Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili, die derzeit in Belgien in Untersuchungshaft sitzt. Der Parlamentarierin und weiteren Beschuldigten werden die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption vorgeworfen. Sie sollen vom Golfstaat Katar dafür bezahlt worden sein, sich im Europaparlament für dessen Interessen einzusetzen. Katar hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.