Über 600 Phishing-Meldungen in einer Stunde: vermehrt Betrugsversuche in der Geschenkezeit

Safe on Web, die öffentliche Plattform gegen Cyberkriminalität, warnt am Jahresende vor einem Anstieg des Datenklaus. Sogenannte Phisher geben sich als Online-Lieferdienst aus. Bereits in dieser Woche gingen Hunderte von Meldungen ein, manchmal mehr als 600 in nur einer Stunde, über Betrüger, die sich in einer E-Mail als die belgische Post bpost ausgaben. Das teilte die Sprecherin der Behörde, Katrien Eggers, zu Gast auf Radio1 mit.