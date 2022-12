Vorsicht vor Fälschungen bei Geschenken: Kabellose Kopfhörer sind immer häufiger billige Kopien

Außerdem wurde eine wesentlich größere Anzahl gefälschtes Smartphone-Zubehör beschlagnahmt, vor allem Ladegeräte und drahtlose Kopfhörer: 2022 waren das 28.240 Stück.

"Drahtlose Kopfhörer von bekannten Marken wie Samsung, Apple oder JBL haben wir regelmäßig aus dem Verkehr gezogen. Sie werden über verschiedene Kanäle verkauft: in Geschäften, auf der Straße, in sozialen Medien oder auf Online-Verkaufsplattformen", so die Wirtschaftsbehörde am Samstag.