Wetteramt in Ukkel misst kälteste Nacht des Jahres

Nicht nur in der Wetterstation in Ukkel ist in der vergangenen Nacht die kälteste Temperatur des Jahres gemessen worden (-6,8 Grad).

"In Diepenbeek in der Provinz Limburg zum Beispiel waren es -11 Grad”, sagte Wettermann Frank Deboosere. In Elsenborn (Provinz Lüttich) sank die Temperatur in der vergangenen Nacht auf -13,7 Grad. Dort ist die Skipiste geöffnet.

"Aber allmählich löst sich der eisige Griff. Am späten Sonntagnachmittag wird an der belgisch-französischen Grenze zu regnen beginnen. Die Temperaturen werden weiter steigen und am Montagnachmittag rechnen wir mit fast +10 Grad", so Deboosere abschließend.

Der ersten Regen kann als Eisregen niederkommen und auf dem noch gefrorenen Boden zu Eis gefrieren. Das Glatteisrisiko betrifft vor allem die Ardennen, wo es mehrere Stunden andauern kann. Auch in anderen Teilen des Landes ist stellenweise Glatteis möglich.