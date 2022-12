Das Außenamt warnt Belgier im Iran: "Verlassen sie das Land so schnell wie möglich. Es drohen willkürliche Festnahmen"

Das Bundesaußenministerium in Brüssel warnt die Landsleute vor Reisen in den Iran und ruft Belgier, die sich derzeit dort aufhalten dazu auf, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Diese Warnungen erfolgen aufgrund der Verschlechterung der Sicherheitslage. Am Wochenende ist dort z.B. eine Schauspielerin festgenommen worden, die sich mit der Protestbewegung solidarisch zeigte und der belgische NGO-Mitarbeiter Olivier Vandecasteele wurde zu 28 Jahren Haft im Iran verurteilt.