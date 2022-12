Die Belgische Nationalbank geht nicht (mehr) von einer ökonomischen Rezession aus

Und doch warnt Wunsch vor den Folgen der Inflation: „Wenn die Inflation in den kommenden Jahren in unserem Land nicht schneller sinkt, als in unseren Nachbarländern, verlieren wir an Wettbewerbsfähigkeit.“ Doch vorläufig geht man bei der BNB davon aus, dass die Inflation ihren Höhepunkt langsam überschritten hat.

Zudem sei auch der hiesige Arbeitsmarkt nicht in Gefahr, auch wenn er gegenüber 2022 etwas langsamer im Bereich der Schaffung von neuen Jobs werde. Doch vor einer Entwicklung warnt BNB-Gouverneur Wunsch regelrecht und dies betrifft den Zustand der Staatsfinanzen: „Es besteht ein Risiko, dass die Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen.“ Ändere sich hier nichts und es häufen sich jährliche Haushaltsdefizite von um die 5 %, würde die Staatsschuld bis 2025 fast 112 % des Brutto-Inlandsprodukts erreichen.