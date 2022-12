Die "Wärmste Woche" geht wieder los: Radio-Spenden-Marathon live aus Hasselt

In der limburgischen Provinzhauptstadt Hasselt ist am frühen Montagmorgen der Startschuss für die diesjährige „Wärmste Woche“ gegeben worden. Diese inzwischen in Flandern traditionsreiche Radiowoche für den guten Zweck widmet sich in diesem Jahr dem Thema „unterprivilegiert sein“. Im Rahmen dieses Spendenmarathons werden 270 Projekte unterstützt, die sich mit den Folgen von Armut auseinandersetzen. In Flandern wächst jedes achte Kind in Armut auf.