Eisschnellläufer Bart Swings holt beim Weltcup in Calgary Gold

Es war fast wie üblich bei Bart Swings im Massenstart der Eisschnellläufer. Auch in Calgary hielt er sich eher zurück und schlug erst im Finale zu. Swings hatte sich schon bei anderen Rennen bei diesem Weltcup in Kanada in guter Form gezeigt, doch im Massenstart ging er aufs Ganze.

Im Massenstart gilt es der Beste nach 16 Runden zu sein. Swings hielt sich, wie bereits einige Male zuvor exerziert, während des Rennens vornehm zurück. Als dann aber der Niederländer Bergsma in der vorletzten Runde einen Gang nach oben schaltete, musste der Belgier reagieren.

Er fuhr die Lücke zwischen Bergsma und dem Starterfeld wieder zu, blieb aber bei seinem hohen Tempo. Das ist bei ihm eher gewagt, denn die Konkurrenz wartet auf Fehler bei ihm. Der Koreaner Lee und der Italiener Giovanni schließen zu ihm auf, doch Swings kommt als erster über die Ziellinie, weil er auch mit einem für ihn ungewöhnlichen Manöver seine Gegner am Überholen hindert.

Die Wettkampfjury sah darin kein verbotenes Vorgehen. Damit hat Bart Swings sein erstes Weltcuprennen in dieser Saison gewonnen. Das tut ihm gut, denn bisher gelang ihm noch kein Sieg in der laufenden Eisschnelllauf-Saison.