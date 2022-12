Flüchtlingsverbände besetzen eine Zeit lang die Amtswohnung des belgischen Premierministers

Vertreter von mehreren belgischen Flüchtlingsverbänden haben am Montag eine Zeit lang die Amtswohnung von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) in der Wetstraat 16 im Brüsseler Regierungsviertel besetzt (Foto). Nach einem Treffen zur Asylkrise in unserem Land weigerten sie sich, das Gebäude zu verlassen, denn sie zeigten sich unzufrieden darüber, dass die Regierung keinen Lösungsansatz für das Problem der zahllosen Flüchtlinge findet, die die Nacht unter freiem Himmel verbringen müssen.