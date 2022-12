Nach dem Blitzeis kommen jetzt die Plus-Temperaturen in Belgien an

Vor allem im Westen von Belgien war der Sonntag ein Tag mit vielen Unfällen und Knochenbrüchen durch Glatt- und Blitzeis. Beim Königlichen Wetteramt KMI in Ukkel bei Brüssel heißt es dazu, dass „nach und nach die Lufttemperatur und die allgemeine Temperatur auch auf dem Asphalt wieder steigen, wodurch die Glätte auch im Westen wieder verschwindet.“

Um 5 Uhr am Montagmorgen wurden beim KMI in der Referenzwetterstation für Belgien schon wieder 6,5°C gemessen. Das ist im Vergleich zu Sonntagfrüh, als zur selben Zeit -6°C registriert wurden, schon ein deutlicher Unterschied.

Am Sonntag ist es in den Provinzen West- und Ostflandern zu Warnungen gekommen, denn durch Blitzeis kam es zu einigen Unfällen und zu zahlreichen Knochenbrüchen. In den Krankenhäusern wurde im Vorfeld der Notstand erlassen, da man nicht einschätzen konnte, was alles passieren könnte. Es blieb aber mehr oder weniger alles in Grenzen.