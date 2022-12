Nordrhein-Westfalens Europaminister will mehr Gas aus Belgien importieren

Welche neuen Wege kann Deutschland gehen, um sich unabhängig vom russischen Gas zu machen? Während sich die Blicke in Deutschland im Allgemeinen derzeit auf Wilhelmshaven richten, wo dieser Tage das erste LNG-Terminal für Flüssiggas in Betrieb gegangen ist, hat sich NRW-Europaminister Nathanael Liminski (CDU) für eine stärkere Westorientierung in der deutschen Energiepolitik ausgesprochen.

„Bei der Sicherung der Energieversorgung konzentriert sich die Bundesregierung zu einseitig in Richtung Norddeutschland und vernachlässigt dabei die großen Potenziale, die sich über unsere Nachbarn im Westen bieten“, kritisiert Liminski. Er will sich laut WDR deshalb gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) „aktiv für eine Westorientierung in der deutschen Energiepolitik“ einsetzen.