Brüsseler Terrorprozess: Einstweilige Verfügung von 6 Angeklagten gegen den Staat wird am Freitag verhandelt

Die Einstweilige Verfügung, die 6 Angeklagte im Brüsseler Terrorprozess gegen den belgischen Staat und gegen die Bundesminister für Justiz und Inneres eingereicht haben, wird am kommenden Freitag im „Justitia“-Gebäude verhandelt, in dem auch der eigentliche Schwurgerichtsprozess stattfindet, wie der für diesen Vorgang zuständige Richter am Montag mitteilte.