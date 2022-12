Unkollegiales Verhalten oder welche Blüten der Personalnotstand in Krankenhäusern treiben kann

Ein Krankenhaus aus Maastricht in der niederländischen Provinz Südlimburg hatte in einer Bushaltestelle direkt gegenüber dem Virga-Jesse-Krankenhaus in Hasselt (Foto) ein Werbeplakat anbringen lassen, in dem das Personal der Klinik unverhohlen dazu aufgerufen wurde, sich in Maastricht zu bewerben.

Doch die Kollegen in Hasselt fanden das nicht wirklich lustig und bearbeiteten diese Werbetafel in dem sie darauf mit Lippenstift in Rosa mitteilten, dass es weitaus besser sei, im Virga-Jesse-Krankenhaus zu arbeiten, als in Maastricht.

Die regionale flämische Tageszeitung Het Belang Van Limburg meldete darauf, dass die Aktion des Hasselter Personals Wirkung gezeigt habe, denn nur wenige Tage später, sei das Werbeplakat der Maastrichter aus dem Bushäuschen verschwunden.

In der Hasselter Klinik hält man übrigens diesen dreisten Abwerbeversuch der Konkurrenz aus Maastricht für sehr unkollegial.