Die Flamen verbrauchen deutlich weniger Energie - Trotz winterlichen Temperaturen

Die hohen Energiepreise der letzten Monate sorgen dafür, dass die Flamen Energie sparen. Fluvius analysierte dazu die Angaben von den 1,25 Millionen Haushalten, die über einen digitalen Strom- und Gaszähler verfügen und verglich den Zeitraum Januar bis November mit dem gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr.

Während den eiskalten Tagen im Dezember ist der Erdgasverbrauch auch in Flandern wieder deutlich angestiegen, was durchaus logisch ist. Doch im Vergleich mit den „Eistagen“ 2021 und am Anfang des Jahres (9. Februar 2021 und 10. Januar 2022) ist jetzt sehr wohl gespart worden.

Hier handelte es sich im Vergleich mit dem ersten Tag um einen Rückgang um 21 % Gasverbrauch. Fluvius führt dies auch auf ein strukturelles Energie sparen bei den Familien zu Hause zurück, z.B. wird das Thermostat etwas heruntergedreht, Wohnungen wurden besser isoliert oder in den Haushalten liegen alternative Heizmöglichkeiten vor.