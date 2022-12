Energieproduzent Engie wehrt sich gegen zusätzliche Milliardenzahlung für die nukleare Reserve

Der Energiekonzern Engie, der die belgischen Atomkraftwerke betreibt, will sich gegen eine zusätzliche Rechnung in Milliardenhöhe der Bundesregierung wehren. Nach einer Berechnung der Kommission für die nukleare Reserve, soll Engie weitere 3,3 Mia. € in diese Rückstellung fließen lassen. Mit diesem Geld soll später der Rückbau der abgeschalteten AKW finanziert werden, bzw. die Folgekosten und die Lagerung von Atommüll.