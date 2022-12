"Klimakleber" ist das Wort des Jahres in Flandern und in den Niederlanden

Sie kleben ihre Hände auf weltberühmten und unschätzbar teuren Kunstwerken fest (die allerdings mit Glas geschützt sind), sie kleben sich auf Straßen und Autobahnen - auch bei der Tour de France – fest, auf Neuwagen beim Pariser Autosalon oder an den gläsernen Türen im Flughafen Schiphol (Foto oben).

Das Phänomen ist recht neu und sorgt stets wieder für Schlagzeilen und für damit zusammenhängende Diskussionen. Im niederländischsprachigen Referenz-Wörterbuch Van Dale (zumindest in der digitalen Form) wird „klimaatklever“ folgendermaßen erklärt: „Ein Klimakleber ist ein Aktivist, der sich an einem Objekt mit symbolischen Wert festklebt, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Klimaproblematik zu legen.“

Interessant ist, dass dieses Jahr gleich zwei Wörter in der jeweiligen Top 3 auftauchen, sowohl in Flandern als in den. Auf Platz 3 in beiden Ländern steht das Wort „energietoerisme“, zu Deutsch „Energietourismus“. Laut Van Dale bedeutet dieses Wort „das Reisen in ein warmes Land (im Winter), um vor den hohen Energiepreisen im eigenen Land zu flüchten.“

Auf Rang 2 steht in Flandern „concentratiecrisis“, was so viel wie „Konzentrationskrise“ bedeutet. Van Dale definiert dies mit einem Rückgang oder einem Mangel an Konzentration, die ständig von anderen oder durch technologische Produkte, wie Smartphones, abgelenkt wird.

In den Niederlanden findet sich ein Ausdruck, der von dem Schriftsteller Joris Luijendijk „erfunden“ wurde: „zevenvinker“. Das bedeutet frei übersetzt „Person mit sieben Häkchen“. Damit meint der Autor eine Person, die durch das siebenfache Abhaken von Merkmalen automatisch gesellschaftlich Vorrechte hat: Mann, weiß, hetero, pädagogische Fähigkeiten, universitär ausgebildet, Vater oder Mutter hiesiger Abstammung, reiche oder hochausgebildete Eltern.