So will Brüssel, dass Unternehmen, Handel und Gastronomie Energie sparen: Licht aus und Türen zu

Nach 23 Uhr am Abend keine Neonreklamen mehr, ein Verbot von Heizgeräten auf Terrassen und an kalten Tagen müssen die Türen geschlossen werden. Mit diesen und ähnlichen Maßnahmen will die Region Brüssel-Hauptstadt den Mittelstand zum Energiesparen verpflichten. „Switches down, Brussels up“ heißt die Kampagne, die zum Ziel hat, die Energierechnungen von allen und für alle senken zu können.