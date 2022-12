Staatsanwaltschaft und Polizei kooperieren enger gegen die Kriminalität im Brüsseler Nordviertel

Die Brüsseler Staatsanwaltschaft und die Polizeizone Nord werden in Zukunft enger zusammenarbeiten, um der Kriminalität rund um den Nordbahnhof Herr werden zu können. Die Staatsanwaltschaft will in dieser Hinsicht mit einem sogenannten Referenzrichter vorgehen. Das Nordviertel ist nicht erst seit dem Mord an einem Polizisten vor einigen Wochen ein berühmt-berüchtigtes Problemviertel.