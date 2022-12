2022 war das zweitwärmste und trockenste Jahr je in Belgien

Was die durchschnittliche Höchsttemperatur betrifft, wird 2022 als das wärmste Jahr in die Geschichte eingehen, das seit Beginn der Messungen der Wetterstation in Ukkel (Region Brüssel) im Jahr 1833 in Belgien gemessen wurde. Generell wird 2022 wahrscheinlich auf dem zweiten Platz der wärmsten und trockensten Jahre enden, gleich nach 2020, sagt das Königliche Meteorologische Institut (KMI) auf der Grundlage der Messungen bis einschließlich 19. Dezember 2022 und der Prognosen bis 31. Dezember.