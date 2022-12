Eva Kaili beteuert ihre Unschuld im europäischen Korruptionsskandal, Anwälte fordern elektronische Fußfessel

Die ehemalige griechische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments sollte am Donnerstagmorgen vor der Ratskammer in Brüssel erscheinen, die entscheidet, ob die Frau im Rahmen der Korruptionsermittlungen im Europäischen Parlament in Haft bleibt. Es wird untersucht, ob Kaili von Katar und Marokko bestochen wurde.

Kaili wurde am Freitag, dem 9. Dezember, verhaftet, nachdem ihr Vater zuvor in Handschellen abgeführt worden war. Er wurde in einem Hotel mit einem Koffer voller Geldscheine, angeblich 600.000 Euro, abgefangen. In der Wohnung seiner Tochter fanden die Ermittler dann weitere 150.000 Euro in bar, Medaillen und andere Wertgegenstände. Sie wurde daraufhin verhaftet.