IWF will, dass Belgien ab 2023 jährlich Milliarden spart, "bis die Staatsverschuldung stabilisiert ist"

Dem IWF zufolge sind die öffentlichen Ausgaben hoch und es gibt Spielraum für Effizienzsteigerungen. Auch bei den Lohnkosten, den Sozialleistungen und den Kosten für die Alterung der Bevölkerung sind Vorteile zu holen. Die Steuerlast sollte gesenkt, der Arbeitsmarkt gründlich reformiert (u. a. durch eine zeitliche Begrenzung der Arbeitslosenunterstützung) und die Maßnahmen zur Energieunterstützung sollten viel stärker auf sozial schwache Gruppen ausgerichtet werden.

Im Übrigen sehen die Ökonomen des IWF durchaus die Vorteile einer automatischen Lohnindexierung in Belgien. Dennoch schlagen sie Anpassungen vor, sobald der wirtschaftliche Abschwung vorbei ist. Dann geht es vor allem um den Gesundheitsindex, an den die Lohnindexierung gekoppelt ist. Insbesondere könnten Produkte, die auf starke Preisschwankungen reagieren, herausgenommen werden. Vielleicht spielt der IWF in Anbetracht der aktuellen Lage insbesondere auf Strom und Gas an.