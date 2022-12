Kronprinzessin Elisabeth und Prinz Emmanuel laufen beim “Warmathon” mit und unterstützen Solidaritätsaktion

An der landesweiten Solidaritätsaktion zugunsten der Ärmsten haben an diesem Mittwoch auch Kronprinzessin Elisabeth und Prinz Emmanuel teilgenommen und sind insgesamt 9 Kilometer gelaufen. Alle Eintrittsgelder kommen dem DWW-Fonds zugute, der 270 Projekte zur Unterstützung sozial benachteiligter Mitmenschen umfasst. Damit tritt die Kronprinzessin in die Fußstapfen ihres Vaters, König Filip. Dieser hatte 2016 am allerersten Warmathon teilgenommen - damals in Begleitung von Emmanuel, Eléonore und Gabriel.