Notaufnahme in Antwerpener Krankenhäuser: bis zu 8 Stunden Wartezeit

Die Notaufnahmen der Antwerpener Krankenhäuser werden von Patienten überrannt. Nach Angaben der GZA-Krankenhäuser können die Wartezeiten für nicht prioritäre Behandlungen bis zu acht Stunden betragen. "Wir sehen eine große Gruppe von Menschen in der Notaufnahme, die eigentlich nicht zu uns, sondern zum Hausarzt müssten. Sie kommen zu uns, nachdem sie tagelang auf einen Termin beim Hausarzt warten müssen", sagte der Leiter der GZA-Notfalldienste Jan Christiaen bei Radio 2.

Der allgemeine Druck auf die Krankenhäuser war in den letzten Wochen sehr hoch. "Die Zahl der Corona-Patienten nimmt zu, die Zahl der Kinder mit Atemwegsinfektionen steigt sprunghaft an. Und der Höhepunkt der Grippe steht uns noch bevor", so Jan Christiaen. Außerdem haben die Krankenhäuser selbst mit Personalmangel zu kämpfen.

Auch der Notfallmediziner Jan Stroobants warnt: "Im Januar riskieren wir, den Preis für niedrige Grippeimpfungsraten zu zahlen.”