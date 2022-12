Olivia und Noah sind das dritte Jahr in Folge die beliebtesten Vornamen in Flandern

Der sprunghafte Anstieg der Geburtenraten, der im vorigen Jahr auftrat, fällt in diesem Jahr aus. Die genauen Zahlen liegen noch nicht vor, aber es ist zu erwarten, dass die Marke von 65.000 Geburten nicht erreicht wird. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Geburten zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder an und zwar auf 66 560. Die Ära der so genannten "Corona-Babys" scheint sich also dem Ende zuzuneigen.

Der Rückgang im Jahr 2022 wird auf durchschnittlich 3 Prozent festgelegt. Durchschnitt, da es je nach Provinz Unterschiede gibt. "In Antwerpen, Ostflandern und Flämisch-Brabant sank die Zahl der Geburten um 3 Prozent oder sogar noch mehr. In Westflandern war der Rückgang mit rund 1,5 Prozent weniger ausgeprägt. Und in Limburg schließlich gibt es einen Status quo oder sogar einen ganz leichten Anstieg", sagt Niels Heselmans, Sprecher der Behörde Opgroeien.