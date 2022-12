Remco Evenepoel will Jugendliche mit der REV Brussels Cycling Academy zum Radfahren animieren

"Es tut mir ein bisschen weh, dass Fahrradfahren in Brüssel nicht mehr zum normalen Alltag der Jugendlichen gehört", erklärte Remco Evenepoel bei der Vorstellung seines neuen Projekts: "Wir wollen Jugendlichen an sicheren Orten Fahrradfahren lernen.”



Das Projekt wendet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die sich entweder aus Unkenntnis Sports oder aus Mangel an Mitteln nicht für das Radfahren interessieren", erklärte Remco Evenepoels Partner, Jean-François Lenvain: "Wir setzen uns nicht unter Druck, das Ziel ist es, die Kinder für den Radsport zu begeistern. Aber es ist nicht utopisch zu glauben, dass Talente auftauchen werden und vielleicht können wir in zwei bis drei Jahren ein Juniorenteam aufstellen. Es ist ein kulturelles und sportliches Projekt. Und umso besser, wenn wir den neuen Biniam Girmay entdecken.”