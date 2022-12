Tödliche Messerstecherei, bei der ein 16-Jähriger getötet wurde: 2 Verdächtige aus Aalst festgenommen

Die Polizei hat zwei junge Männer im Zusammenhang mit der tödlichen Messerstecherei in Berchem bei Antwerpen am Mittwochmorgen festgenommen. Nach einem dritten Verdächtigen wird noch gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Rache einer Bande aus Aalst handelt, nachdem das Opfer Ende Oktober ein Mitglied der Aalster Bande in einem Zug angegriffen hatte.