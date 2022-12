Aktionen der Polizeigewerkschaften sorgen für Störungen an den Flughäfen Zaventem und Charleroi

Um ihre Unzufriedenheit deutlich zu machen, führen die Polizeigewerkschaften mehrere Aktionen durch. So forderten sie die Beamten auf, vom 15. Dezember bis zum 15. Januar nach Möglichkeit keine Bußgelder für (geringfügige) Verkehrsverstöße zu verhängen. Am Dienstag gingen sie in Brüssel auf die Straße. Jetzt sind die Flughäfen an der Reihe.

Sowohl auf dem Flughafen Zaventem als auch auf dem Flughafen Charleroi versammeln sich die verschiedenen Gewerkschafte (VSOA, NSPV, ACV und ACOD). Etwa 200 Polizeibeamte werden sich bis 13 Uhr an der Aktion beteiligen. Obwohl die Gewerkschaften nicht zu einer Arbeitsniederlegung aufrufen, schließen die Flughäfen Verzögerungen, insbesondere bei der Ausweiskontrolle, nicht aus.

"Wir werden die Menschen nicht daran hindern, ihre Reiseziele zu erreichen, aber es wird zu Behinderungen kommen", sagte Carlo Medo von der Polizeigewerkschaft NSPV im Interview mit RT NWS. "Wir verstehen, dass dies für die Fluggäste nicht angenehm ist, aber wir wollen hier Präsenz zeigen und durch das Verteilen von Flugblättern den Menschen erklären, warum wir etwas unternehmen."