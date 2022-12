Das Leben ist wieder ein klein wenig billiger geworden, aber Inflation bleibt sehr hoch

Die Inflation in Belgien ging im Dezember leicht von 10,63% auf 10,35% zurück, wenn man den am Freitag vom Statistikamt Statbel veröffentlichten Zahlen glauben darf. Dies ist der zweite Rückgang in Folge: Im Oktober hatte die Inflation noch 12,27% betragen. Der Abwärtstrend scheint also eingesetzt zu sein, obwohl die Preise für Konsumgüter immer noch deutlich stärker steigen als das 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank.