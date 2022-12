Ehemalige Mitarbeiterin eines Unternehmens im Antwerpener Hafen wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt

In 5 Containern wurden insgesamt 3.109 kg Kokain entdeckt. Die Drogen wurden in Rotterdam, London, Kapellen (Provinz Antwerpen), Beveren (Ostflandern) und in der Dominkanischen Republik beschlagnahmt. In 4 weiteren Containern, die durchsucht wurden, wurden keine Drogen gefunden. Bei der Durchsuchung wurden jedoch Unregelmäßigkeiten festgestellt, und der Staatsanwalt erklärt, dass es dem Drogenhändler hier gelungen sei, die Drogen vor der Durchsuchung zu entfernen.

Der Drogenhändler wurde zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und einer Geldstrafe von 40.000 Euro verurteilt. Insgesamt wurden 1.150.000 Euro, die der Mann durch den Verkauf von Drogen verdient hatte, beschlagnahmt. 150.000 Euro an unrechtmäßig erworbenen Gewinnen der Frau wurden ebenfalls vom Gericht konfisziert.