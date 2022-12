Eine Million Belgier erhalten ab dem 1. Januar 2023 insgesamt 11 Prozent mehr Lohn

Die enorme Lohnindexierung von 11 % übertrifft diejenige von Anfang 2022, die damals ebenfalls die höchste in einem Jahrzehnt war. Aufgrund der sehr hohen Inflation im vergangenen Jahr wurde der so genannte Schwellenindex im Jahr 2022 so oft wie nie zuvor überschritten.

Dieser Schwellenindex ist eine Methode zur Berechnung des zulässigen Anstiegs der Löhne und Gehälter. Der Schwellenindex wurde im vergangenen Jahr fünfmal überschritten, was in den vergangenen Monaten als Grundlage für Lohnerhöhungen im gesamten öffentlichen Dienst herangezogen wurde. Dort sind die Löhne bereits fünfmal um 2 Prozent gestiegen.

In der Privatwirtschaft werden die Löhne und Gehälter in einigen Sektoren ebenfalls bereits das ganze Jahr über indexiert, aber für einen großen Teil geschieht dies kollektiv am 1. Januar.