Flämische Krankenhäuser schreiben 2023 rote Zahlen: "Ich befürchte, einige von ihnen werden umfallen"

Die Haushaltsplanung sei für die flämischen Krankenhäuser in diesem Jahr eine schwierige Aufgabe, so Margot Cloet. Für alle Krankenhäuser zusammengenommen stellt Zorgnet-Icuro ein negatives Betriebsergebnis von 114 Millionen Euro fest. Das sind noch 300 Millionen Euro weniger als vor zwei Jahren. Der Dachverband schätzt, dass bis 2023 mit weiteren Verlusten um fast eine halbe Milliarde Euro gerechnet werden muss.

Eine Umfrage unter Krankenhäusern, an der etwa die Hälfte der Krankenhäuser teilnahm, ergab, dass 80% der Pflegeeinrichtungen im nächsten Jahr voraussichtlich in die roten Zahlen rutschen werden. In Brüssel und Wallonien läge dieser Prozentsatz sogar noch höher. "Die Krankenhäuser dort haben weniger Spielraum als die in Flandern", so Zorgnet-Icuro.

Der Hauptgrund für die schlechte finanzielle Lage sind die steigenden Energiepreise. "Für die Krankenhäuser in Flandern schätzen wir den Anstieg der energiebedingten Ausgaben auf 191 Millionen Euro", so Zorgnet-Icuro. Für alle belgischen Krankenhäuser zusammen würde sich dieser Ausgabenanstieg auf 309 Millionen Euro belaufen. "Krankenhäuser sind große Energieverbraucher. Aber auch andere Ausgaben sind gestiegen, zum Beispiel für Medikamente. Das liegt an der Inflation und dem Krieg in der Ukraine", sagt Margot Cloet (Foto).