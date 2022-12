Ryanair-Kabinenpersonal streikt am Neujahrswochenende und am darauffolgenden Wochenende

Das in Belgien ansässige Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Ryanair am Freitag, dem 30., Samstag, dem 31. Dezember, und am Sonntag, dem 1. Januar, sowie am Samstag, dem 7. und Sonntag, dem 8. Januar, zum Ende der Weihnachtsferien, die Arbeit niederlegen. Dies kündigten die christlichen Gewerkschaften CNE und ACV Puls am Freitag an.