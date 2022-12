Silvesternacht: Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel und noch viel mehr in Brüssel

Die Brüsseler Verkehrsbetriebe MIVB/STIP haben ihren Plan vorgestellt, der dafür sorgen soll, dass jeder in der Silvesternacht sicher nach Hause kommt. Zusätzlich zu den Noctis-Nachtbussen, die jeden Samstag und Sonntag bis in die frühen Morgenstunden verkehren, wird es ein zusätzliches Angebot geben. Von Mitternacht bis zur Rückkehr des letzten Noctis-Busses in sein Depot gegen 5:30 Uhr am Neujahrstag werden alle Fahrten kostenlos angeboten.