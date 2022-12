Weihnachtsparadies in Limburg: Jeder Winkel in Haus und Garten mit Weihnachtsschmuck vollgestellt

Wenn man vor dem Haus des Weihnachtsliebhabers Marc Willems in Nieuwerkerken steht, sieht der Weihnachtstrubel noch gar nicht so schlimm aus. Nur die Eingangstür ist von Weihnachtsmännern verbarrikadiert und die Fassade ist mit allerlei Lichtern geschmückt. Aber sobald man das Garagentor passiert hat, wähnt man sich in einem echten Weihnachtsparadies mit 650 Weihnachtsmännern und vielen anderen Figuren. "Ich gebe zu, das ist ein Hobby, das aus dem Ruder gelaufen ist", lacht Marc Willems. "Meine Frau und ich sind begeisterte Weihnachtsfans. Wir haben erst mit dem Sammeln von Weihnachtsmännern begonnen, aber nach ein paar Jahren des Sammelns kann man hier viel mehr als nur Weihnachtsmänner bewundern. Jedes Wochenende kann jeder, der möchte, vorbeikommen und sich umsehen.“