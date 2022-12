Brüssel verabschiedet Strategie zur Stärkung seiner internationalen Attraktivität als Hauptstadt Europas

Der Place du Luxembourg oder Luxemburgplein, was "Luxemburger Platz" bedeutet, ist ein Platz im Europaviertel von Brüssel, Belgien. Es ist bei lokalen europäischen Bürokraten und Journalisten besser bekannt unter einem seiner Spitznamen, Place Lux oder Plux.

Als Ergänzung zum neuen Schuman-Platz wird der "Place Lux" nach einer vollständigen Metamorphose das schlagende Herz des Viertels werden, so die nach der Sitzung der Brüsseler Regierung verbreitete Pressemitteilung.

Die Renovierung des Jubelpark/Cinquantenaire-Parks nimmt ebenfalls konkretere Formen an. Die Bundesbehörden möchten den monumentalen Stadtpark bis 2030, wenn Belgien sein 200-jähriges Bestehen feiert, vollständig renovieren.

Außerdem wird eine Designstudie für eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahngleise zwischen dem Europäischen Parlament und dem Schuman-Platz durchgeführt.

Wie in anderen Stadtvierteln (u.a. Nordviertel) will die Region Brüssel durch eine aktive Städtebaupolitik die treibende Kraft bei der Umwandlung des Europaviertels in ein lebendiges und multifunktionales Stadtviertel sein. Die europäischen Institutionen in Brüssel sollen in Zukunft eine sichtbarere Rolle spielen.