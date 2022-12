Die „Wärmste Woche“ sammelt 5.081.675 Euro für den Kampf gegen Benachteiligung und Armut

"Die „Wärmste Woche“ zeigt, dass es kein klischeehaftes Bild von jemandem gibt, der in unterprivilegierter Armut lebt. Es geht nicht nur um Obdachlose. In jedem Klassenzimmer oder an jedem Arbeitsplatz gibt es jemanden, der mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat und deshalb Chancen verpasst. Ich fordere jeden auf, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, nicht nur in dieser Woche, sondern das ganze Jahr über".

Der Erlös der „Wärmsten Woche“ übersteigt 5 Millionen Euro. Das mag wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen, aber Degerickx versichert, dass die 270 Projekte, die unterstützt werden, das Geld sinnvoll einsetzen werden.

"Dabei geht es aber oft um flankierende Maßnahmen", schränkt sie ein. "Wir brauchen auch strukturelle Maßnahmen, um den Menschen aus der Armut zu helfen. Hausaufgabenhilfe und warmes Essen in der Schule sind gut, aber Kinder brauchen auch ein gutes Zuhause und Eltern, deren Einkommen über der Armutsgrenze liegt".

Für diese strukturellen Maßnahmen wendet sich das Netzwerk gegen Armut an die Politik. "Eigentlich sind wir in Flandern wohlhabend genug, um allen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, aber wir müssen es einfach wagen, uns für eine strukturelle Armutsbekämpfung zu entscheiden. Hierfür setzen wir auf die flämische und die Bundesregierung, aber auch auf die Kommunen."