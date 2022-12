Flämische Regierung hält Regionalflughäfen offen und billigt langfristige Strategie bis 2040

Nach gründlichen Untersuchungen beschloss die Regierung, die drei flämischen Regionalflughäfen in Betrieb zu halten. Die Zukunftsvision der flämischen Regierung bedeutet aber auch, dass sich die Regionalflughäfen weiterentwickeln müssen, um langfristig ohne Subventionen rentabel sein zu können.

So muss der Flughafen Antwerpen die Zahl der Linienflüge weiter ausbauen und sich auch auf Geschäftsflüge konzentrieren. Auf Vorschlag der flämischen Mobilitätsministerin Lydia Peeters (Open VLD, flämische Liberale) wurde beschlossen, dass der Flughafen von Antwerpen, der seit Jahren defizitär ist und dessen Zukunft eher ungewiss war, gemäß den Möglichkeiten der aktuellen Umweltlizenz weiterentwickelt werden kann.

Die Opposition kritisierte die Entscheidung, den Ausbau des Flughafens Antwerpen zu genehmigen, scharf. "Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die intelligente Investitionen in die Mobilität fordern", so Imade Annouri von der grünen Partei Groen.

Für Ostende-Brügge wird es eine Ausweitung der Passagierflüge, aber auch der Frachtflüge geben. Der Flughafen Kortrijk-Wevelgem sollte sich dann weiterhin auf Geschäfts- und Ausbildungsflüge konzentrieren.

Flandern wird außerdem die Machbarkeit eines einzigen Kontrollturms prüfen, der alle drei Flughafeninfrastrukturen betreut.