RTBF-Aktion "Viva for Life" erzielt Rekordsumme von 8 Millionen Euro

Die Moderatoren von Viva for Life - Sara De Paduwa, Ophélie Fontana und Marco Leulier (Foto)- wurden am 17. Dezember in einem Glashaus in Bertrix in der Provinz Luxemburg eingesperrt, analog zu den früheren Ausgaben von Studio Brussels' Music for Life.

In sechs Tagen und sechs Nächten haben sie 144 Stunden Live-Radio gemacht. Bei dieser zehnten Auflage kamen 8.034.120 Euro zusammen.