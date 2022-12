Art-Nouveau in Brüssel: Das "Hotel Hannon" wird 2023 zum Museum

Nach einigen Jahren der gründlichen Restaurierung wird das Art-Nouveau-Gebäude „Hotel Hannon“ im Brüsseler Stadtviertel Sint-Gillies zu einem Museum. Am 1. Juni 2023 soll es mit einer großen Ausstellung eröffnet werden, doch schon am 15. und am 22. Januar werden dort die ersten Führungen angeboten. Die Gemeinde Sint-Gillies, die Brüsseler Hauptstadt-Region, das Horta-Museum und einige privaten Partner ließen das 1902 gebaute Gebäude innen und außen in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen.