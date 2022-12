Am Weihnachtstag: Die letzte Messe im Kloster von Herkenrode

In den kommenden Monaten verlassen die Schwestern des „Heiligen Grabes“ das Kloster Herkenrode in Kuringen in der Nähe von Hasselt (Prov. Limburg). Die Schwestern, alle zwischen 86 und 93 Jahren alt, ziehen in ein Pflegewohnheim in Hasselt um. Damit endet das religiöse Leben in dieser historisch wertvollen Abtei. An diesem 25. Dezember fand hier mit der Weihnachtsmesse die letzte öffentliche Messe statt, an der 171 Gläubige teilnahmen (Foto unten). Doch auf die Abtei wartet eine neue Zukunft.