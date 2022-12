Film und Fernsehen: Flandern investiert 2,5 Mio. € in fünf Serien und 4 Kinofilme

Der Wirtschaftsfonds „Screen Flanders“ wird insgesamt 2,545 Mio. € in fünf TV-Serien und in vier Kinofilme investieren, die in Flandern produziert oder zumindest co-produziert werden. Diese Mittel liegen um etwa 1 Mio. € höher als ursprünglich erwartet, teilten Landeswirtschaftsminister Jo Brouns (CD&V) und der flämische Audio-Visuelle Fonds in der vergangenen Woche mit.