Mehr und pünktlichere Züge: 10 Jahres-Plan der Bahn und der belgischen Regierung

Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet von den frankophonen Grünen Ecolo sprach denn auch von einem historischen Augenblick, als die NMBS/SNCB und Infrabel ihre neuen Geschäftsführungsverträge mit der Regierung vorlegten. Ab dem 1. Januar 2023 brechen also für die Bahn neue Zeiten an. Es wurde aber auch langsam Zeit dafür, denn die letzten entsprechenden Verträge wurden 2008 unterzeichnet und seit dem dümpelt die Bahn Jahr für Jahr den Ereignissen hinterher.

Nun sieht der neue Vertrag vor, dass die Bahn und Infrabel innerhalb der kommenden 10 Jahre 10 % mehr Reisezüge einsetzen muss, um damit 30 % mehr Reisende zu befördern. Zwei Züge pro Richtung in jedem belgischen Bahnhof müsse das Mindestangebot sein, so die Verträge. Infrabel muss dafür sorgen, dass eine modernisierte Infrastruktur mehr Güterzüge ermöglicht, denn die Regierung möchte den Güterverkehr auf der Schiene verdoppeln.

Dies alles enthält auch „kleine Details“: Züge sollen früher am Morgen und später am Abend fahren. In den nächsten Jahren soll ein Großteil des Fahrzeugparks von NMBS/SNCB erneuert werden. Das Durchschnittsalter der hier eingesetzten Lokomotiven, Triebwagen und Waggons ist rund 25 Jahre alt und - interessant für Liebhaber - einige davon stammen noch aus den 1960er Jahren. Jetzt sind aber z.B. für die Reisenden und die Pendler mehr Beinfreiheit gefragt, Klimaanlagen, Stromstecker, ein besserer Mobilfunkempfang und mehr Platz für Fahrräder.