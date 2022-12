Nach 2 Jahren Coronapause fahren die Weihnachtstrams wieder zwischen De Panne und Koksijde

Die Fahrten der geschmückten Straßenbahnen zwischen Weihnachten und Sylvester auf der Strecke der Küstentram zwischen De Panne und Koksijde mussten zwei Jahre lang wegen Corona ausgesetzt werden. Doch jetzt sind sie wieder unterwegs. Gefahren wird mit zwei Straßenbahnen aus den 1930er Jahren der Vereinigung TTO Nordsee, die sich um die Erhaltung von historischen Trams und der entsprechenden Infrastruktur kümmert.

Los geht es am alten Tramdepot am Loskaai in De Panne, wo TTO zuhause ist. Von dort aus fahren die weihnachtlich beleuchteten Straßenbahnen bis nach Koksijde und ohne Zwischenhalt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Im Depot selbst ist die Straßenbahnsammlung der Vereinigung zu sehen. TTO Nordsee finanziert ihre Aufgaben u.a. mit diesen Fahrten und mit dem Verkauf von Glühwein und heißer Schokolade an diesen Tagen.

Die Weihnachtstrams fahren in De Panne am 26., 27., 28., 29. und 30. Dezember jeweils um 15, 16, 17 und 18 Uhr ab und sind nach 40 Minuten wieder am historischen Straßenbahndepot. Eine Fahrt kostet 4 € pro Person. Kinder bis 6 Jahre fahren kostenlos mit. Info: https://www.depanne.be/de/historisches-strassenbahndepot