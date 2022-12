Schwerverletzter mit Schusswunde im Antwerpener Stadtzentrum aufgefunden

Am Melkmarkt in der Nähe des Groenplaats im Zentrum der Altstadt von Antwerpen ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann auf der Straße gefunden worden, der Schusswunden aufwies. Der Mann befindet sich in Lebensgefahr und wird in einem Krankenhaus behandelt. Bei dem Angeschossenen handelt es sich um einen 26 Jahre alten Niederländer.